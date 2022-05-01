Оккупанты стягивают в Украину "металлолом" со складов в России, чтобы идти в наступление на востоке

Оккупанты стягивают в Украину "металлолом" со складов в России, чтобы идти в наступление на востоке

Российские оккупанты достали из складов длительного хранения военную технику и тянут ее в Украину.

Техника необходима оккупантам для наступления на востоке.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Для наращивания темпов наступательной операции командование вооруженных сил российской федерации продолжает принимать меры по усилению ударного потенциала своих войск. В приграничные с Украиной районы железнодорожными путями перебрасывается снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военную технику", - сообщили в Генштабе.

Напомним, что за минувшие сутки, 30 апреля, ВСУ уничтожили девять воздушных целей оккупантов. Противовоздушная оборона уничтожила два штурмовика Су-25 и 7 БПЛА русских войск.

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