Оккупанты стягивают в Украину "металлолом" со складов в России, чтобы идти в наступление на востоке

Российские оккупанты достали из складов длительного хранения военную технику и тянут ее в Украину.
Техника необходима оккупантам для наступления на востоке.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
"Для наращивания темпов наступательной операции командование вооруженных сил российской федерации продолжает принимать меры по усилению ударного потенциала своих войск. В приграничные с Украиной районы железнодорожными путями перебрасывается снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военную технику", - сообщили в Генштабе.
Напомним, что за минувшие сутки, 30 апреля, ВСУ уничтожили девять воздушных целей оккупантов. Противовоздушная оборона уничтожила два штурмовика Су-25 и 7 БПЛА русских войск.
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