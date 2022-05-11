Оккупанты стянули несколько подразделений в Харьковскую область, чтобы не дать ВСУ продвигаться к границе с Россией — генштаб

Оккупанты стянули несколько подразделений в Харьковскую область, чтобы не дать ВСУ продвигаться к границе с Россией — генштаб

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск в направлении государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг действует группировкой, состоящей из отдельных подразделений 6-й армейской армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов. Их цель – не допустить продвижение ВСУ к украинско-российской границе.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск в направлении государственной границы Украины, осуществляют ведение разведки подразделений Сил обороны к северу и северо-востоку от города Харьков", — говорится в сообщении.

На Изюмском направлении группировки оккупантов из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск сосредоточивают основные усилия на нанесении огневого поражения подразделениям ВСУ в определенном районе.

Чтобы скрыть настоящие цифры, в Российской Федерации записывают убитых военных в список "без вести пропавших". Тела погибших оккупантов составляют на импровизированных свалках. Поскольку "двухсотых" много, то горы трупов достигают двух метров высотой. Об этом свидетельствуют, в частности, телефонные разговоры россиян, которые перехватила Служба безопасности Украины.

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