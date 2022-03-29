Оккупанты стянули под Курск больше техники, чем было до вторжения в Украину

Оккупанты стянули под Курск больше техники, чем было до вторжения в Украину

Боеспособность техники остается под большим вопросом.

В Курской области оккупанты стянули военную технику. Причем его сейчас больше, чем было до вторжения 24 февраля в Украину.

Об этом сообщает спикер международного волонтерского разведывательного сообщества InfromNapalm Михаил Макарук в эфире 24 канала.

Состояние техники вызывает сомнения, но за ее счет оккупанты хотят восполнить потери.

"Какова будет ее боеспособность, отметить трудно. Но количество боевых машин огромное количество — больше, чем было по состоянию на 24 февраля", — заявил спикер InformNapalm.

Макарук также добавил, что потери в некоторых дивизиях РФ составляют до 70% техники. Поэтому сейчас производится перегруппировка войск.

Напомним, что в Белгородской области 58 военнослужащих отказались уезжать на войну в Украину. Военнослужащие-контрактники 9 мотострелкового полка (в/ч 88771, Советск, Калининградская обл.) 18 мотострелковой дивизии Балтийского флота прибыли на полигон в Белгородскую область для подготовки и последующего опрокидывания в Украину. Там часть из них передумала воевать.