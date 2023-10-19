В порту работаю не мариупольцы, а завезенные из Новороссийска российские граждане.

Российские оккупанты суднами вывозят зерно из временно оккупированного Мариуполя. В порту находятся три судна, одно из которых грузится подсолнечником.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

“В порту россияне грузят зерно, и, скорее всего, именно подсолнечник. Это стандартный вариант вывоза, потому что больше в Мариуполе нечего взять. В порту стоит три судна, одно грузится, другие два пока стоят. Они привезли бетонные конструкции – их используют на строительстве укреплений на границе между Мариуполем и Запорожской областью. И остается неизвестно, что находится в контейнерах, которые они привлекли в порт”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Он также добавил, что в порту работаю не мариупольцы, а завезенные из Новороссийска российские граждане.

Напомним, что в оккупированном Мелитополе центры занятости предлагают поехать работать в Мариуполь в должности строителей. Однако потом людей оставляют без зарплаты.

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