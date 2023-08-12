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Оккупанты существенно изменили сроки восстановления Чонгарского моста

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Оккупанты существенно изменили сроки восстановления Чонгарского моста

Фото после удара по Чонгарскому. Фото из Телеграмм-каналов

Вместе с тем, так называемая "власть" заявляет, что ремонт переправы происходит "ударными темпами".

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ремонт поврежденного Чонгарского моста будет продолжаться как минимум "один-два месяца", а не несколько дней.

Об этом изменник Сальдо сказал в эфире одного российского пропагандистского телеканала.

По его словам, ремонт переправы, соединяющей Херсонскую область с аннексированным Крымом, происходит "ударными темпами". Впрочем, восстановление Чонгарского моста будет продолжаться один-два месяца. Мол, существуют "некоторые технические сложности". Их, говорит гауляйтер, сейчас изучают инженеры, чтобы "сделать ремонт как можно быстрее".

Следует заметить, что ранее и оккупационные власти Херсона, и так называемый "председатель" Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин сообщали, что ремонтные работы будут продолжаться от семи до десяти дней.

Как сообщалось, 6 августа на Чонгарском мосту раздался сильный взрыв. Впоследствии появилось видео удара и фото последствий, на которых было видно, что над переправой поднялось облако черного дыма.

Ранее, 29 июля, украинские военные также нанесли удар по мосту в Чонгаре. Сообщалось, что логистика оккупантов усложнена.

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Дата публикации
Просмотры
453
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