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Оккупанты свозят на захваченные территории своих пропагандистов, чтобы запустить там российское телевидение

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
218
Время на прочтение
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Оккупанты свозят на захваченные территории своих пропагандистов, чтобы запустить там российское телевидение

Фото: unsplash.com

Российские оккупанты свозят на захваченные территории Украины своих пропагандистов — планируют транслировать свое телевидение из украденного имущества.

На временно оккупированных территориях россияне планируют запустить филиалы всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК).

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что пропагандистский холдинг содержит каналы "россия-1", россия-к", россия-24", "карусель", "ртр-планета" и ряд радиостанций.

"Для организации вещания оккупанты планируют использовать захваченное имущество общественного вещания и имеющуюся сеть телерадиовещания (в том числе 196 метровые телебашни в Мариуполе и Мелитополе)", — говорят в Центре национального сопротивления.

Однако у оккупантов есть проблема — большинство персонала на временно захваченных территориях отказываются сотрудничать с врагом. Поэтому россияне свозят пропагандистов из России.

Напомним, 11 ноября в освобожденном Херсоне возобновилась трансляция украинского телевидения и радио. Как настроить украинские каналы и радио в Херсоне – читайте в материале ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
218
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