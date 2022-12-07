Оккупанты свозят в Мариуполь "зубы дракона": какая ситуация в захваченном городе

Россияне превратили Мариуполь в свою тыловую военно-логистическую базу. Оккупанты в городе уже готовятся к обороне.

Россияне везут в Мариуполь так называемые "зубы дракона" — бетонные укрепления для обороны города. Первая такая партия прибыла 6 декабря.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" — бетонных укреплений из Крыма. По информации, полученной из наших источников, в военном городке неподалеку от Севастополя запущено производство бетонных укреплений, которые массово везут на временно оккупированную территорию гражданскими грузовиками. Вчера (6 декабря — ред.) первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь-Мангуш-Никольское", — рассказал Андрющенко.

Кроме того, в село Урзуф в Донецкой области прибыло очередное подкрепление российской живой силы и военной техники. В населенном пункте купанты разместили часть военного командования среднего звена. Поэтому в селах Урзуф и Бабах-Тарама оккупанты глушат мобильную связь.

По словам Андрющенко, в селах Агробаза и Бердянское вблизи Мариуполя произошло "расквартирование оккупантов". Поэтому впервые с момента оккупации этих населенных пунктов по улицам поселков россияне запустили военные патрули.

В Левобережном районе Мариуполя в районе "Утреннего рынка" 6 декабря впервые с начала сентября оккупанты установили мобильный блок-пост, на котором проводят проверку автомобилей и пешеходов. Однако среди пешеходов проверяют исключительно мужчин, передвигающихся по улице без женщин и детей.

"В целом наблюдаем стремительное усиление мер безопасности по Мариуполю и Мариупольскому району и очередное увеличение оккупационного корпуса. Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов", — говорит советник мэра Мариуполя.

Напомним, ранее Андрющенко рассказал, что в оккупированном Мариуполе у местных жителей в квартирах температура падает до двух градусов мороза.

Кроме того, россияне в Мариуполе составляют списки недвижимого имущества, которое они собрались национализировать. Речь идет о домах, владельцы которых выехали из города из-за прихода российских террористических войск.

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