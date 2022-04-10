Оккупанты свозят захваченных активистов в СИЗО оккупированного Крыма – Джемилев

Вероятно, украинских пленников пытают.

Украинцев с временно захваченных территорий юга, в частности из Херсона и Мелитополя, россияне вывозят в следственные изоляторы в оккупированном Крыму.

Об этом рассказал народный депутат, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщает "Укринформ".

"Сообщают, что следственные изоляторы освободили, этапировали многих заключенных, и теперь заполняют арестованными с оккупированных территорий. С Херсона, Мелитополя свозят туда", — сообщил лидер крымскотатарского народа.

По словам Джемилева, оккупанты к пленным украинцам никого из местных заключенных не подпускают.

"Есть информация, что наших пленных пытают. Однако подробностей нет, поскольку все держится в секрете", – сказал нардеп.

Мустафа Джемилев рассказал, что в Крыму оккупанты усилили пропаганду и нагнетают военную истерию, в том числе среди несовершеннолетних. Так, в школах еженедельно проходят линейки, где детей заставляют петь гимн России.

Сотрудников учреждений, предприятий, учебных заведений заставляют размещать в соцсетях посты в поддержку Путина. За высказывания против войны людям грозят большие штрафы или заключение. К крымскотатарским активистам приходят домой и угрожают наказаниями за протесты против так называемой "спецоперации".

Напомним, что в Крыму оккупанты торгуют украденными в Украине вещами.

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