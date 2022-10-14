Оккупанты так быстро бегут из Херсона, что оставляют за собой целые склады с кучей боеприпасов (фото)

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах юга Украины Служба безопасности обнаружила полный склад с ракетно-артиллерийским вооружением оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Среди обнаруженного – более полутысячи артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", а также более сотни противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.

Свой арсенал оккупанты покинули, когда убегали от стремительного контрнаступления украинских войск на Херсонском направлении. Замаскированный склад с вражескими боеприпасами размещался в помещении дома культуры поселка Большая Александровка. Все изъятые российские средства поражения переданы для нужд Вооруженных Сил Украины.

Фото: СБУ

Кроме того, в результате оперативных действий сотрудники СБУ установили многочисленные факты убийств и пыток местных жителей во время оккупации района. Используя массовые расстрелы и пытки, захватчики пытались запугать людей и выбивали из них информацию о местонахождении участников движения сопротивления на юге Украины.

Россияне не разрешали жителям поселка хоронить убитых и замученных родственников на кладбище. Для этого люди должны были использовать двор собственных домов.

Кроме того, оккупанты вывозили в неизвестном направлении местных мирных жителей. В частности, задокументирован факт похищения жительницы поселка, которую обвинили в корректировке артобстрелов по позициям россиян.

Также на территории местного гаражного кооператива обнаружена вражеская "СТО", куда россияне свозили угнанные у граждан автомобили и разбирали их на запчасти, чтобы потом вывезти в РФ.

Фото: СБУ

Отмечается, что по всем фактам преступлений страны-агрессора продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.

Отметим, Украина уже восстанавливает деоккупированные населенные пункты Херсонщины. Люди получают гуманитарную помощь, денежные выплаты, а соответствующие службы ремонтируют свет и мобильную связь. Там работают спасатели, правоохранители и взрывотехники.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Украинская армия с начала октября уволила 29 населенных пунктов в Херсонской области. Важным для Вооруженных сил стало освобождение Брода Давида, где оккупанты имели довольно крепкие позиции.

Вооруженные силы Украины уволили 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.

У русских военных на правом берегу Днепра заканчиваются запасы. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, перед кафиров маячит перспектива разгрома. Более того — элитным войскам Путина конец.

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