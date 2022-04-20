Оккупанты терпят потери, но продолжают наступление: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 20 апреля

Оккупанты терпят потери, но продолжают наступление: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 20 апреля

Противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне.

В Украине начались 56 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

В Генштабе ВСУ опубликовали информацию о том, как прошли 55-е сутки войны в Украине.

Противник пытается продолжать наступательные действия на востоке Украины, чтобы взять под контроль территории Донецкой и Луганской областей.

Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Северском направлении противник не наступает, однако продолжает инженерное оборудование опорных пунктов в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.

На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговки, Дибровного. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

На Донецком и Таврическом направлениях российские кафиры продолжают производить обстрелы передовых позиций наших войск и поиск слабых мест в обороне по всей линии столкновения. Продолжается ведение боевых действий в районах населённых пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.

Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь населённого пункта Попасна. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется.

В Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Основные усилия противник сосредотачивается на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь".

Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занимаемых рубежей, совершает обстрелы позиций наших войск. Ведение боевых действий в районе населенного пункта Александровка. В Херсонской области враг атакует позиции ВСУ в целях выхода на административные границы Херсонской области.

Из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 10 атак российских оккупантов, уничтожены 20 танков, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 9 воздушных целей: 1 самолет, 1 вертолет, 6 БПЛА разных типов и 1 крылатую ракету.

Напомним, что кафиры продолжают насильственно переселять украинцев с временно захваченных территорий в Россию, как это когда-то делала нацистская Германия.