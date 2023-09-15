Оккупанты терроризируют гражданские суда в Черном море – Гуменюк

Так, оккупанты терроризируют гражданские суда в Черном море. Известны факты, что они и в голосовом режиме, в радиоэфире угрожают судам и предупреждают о невозможности следования, о необходимости смены курса.

Об этом в эфире телемарафона сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Что известно о ситуации в Черном море

По словам спикера, также они пытались высадиться на судно, провести там какую-то внутреннюю обзорную работу, убедиться, что там нет угрозы.

"Также мы наблюдаем большую активность тактической авиации, в частности в направлении от Крыма к острову Змеиный, в том числе с агрессивными выпадами типа сброса авиационных управляемых бомб по морским транспортным путям. Это международная навигация, вокруг Змеиного происходит концентрация навигационных транспортных маршрутов, рекомендованных путей, и все суда – и гражданские, и любые другие используют именно эти маршруты. Они проложены на картах", – объяснила Гуменюк.

Россияне, сбрасывая управляемые авиабомбы, усугубляют минную опасность, в частности из-за того, что Черное море достаточно мощно заминировано с начала полномасштабного вторжения. "Минная опасность никуда не делась, она угрожает мирному судоходству, а добавление дополнительных взрывных устройств, которые сбрасываются с самолетов, это усиление опасности", – детализировала она.

Представитель ОК "Юг" добавила, что все рекомендованные пути, морские и транспортные, сейчас под угрозой.

Накануне Гуменюк сообщила, что враг развернул 17 единиц корабельной группировки в Черном море. Россияне пытаются занять максимально разветвленную систему расположения в акватории, чтобы получить место для маневров.

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