Служба в ВСУ и в территориальной обороне: чем отличается

Оккупанты терроризируют население и угрожают обстрелами: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 21 апреля

Оккупанты терроризируют население и угрожают обстрелами: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 21 апреля

Российские кафиры пытаются наступать в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

В Украине начались 57 сутки противостояния украинского народа российским оккупантам.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили итоги войны в Украине за минувшие сутки.

Российские оккупанты пытаются наступать в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

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Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, изменений в состоянии и положении группировок его войск не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжает наращивать систему технического обеспечения.

В Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы. Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией.

Враг продолжает частичную блокировку и обстрелы города Харькова.

На Донецком и Таврическом направлениях противник и дальше производит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.

В Херсонской области оккупанты продолжают терроризировать население и планируют принудительную мобилизацию местных жителей, а также поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинской власти.

Так, в селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что "зеленых коридоров" больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт. Кроме того, предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных Сил Украины, российские захватчики приступят к обстрелу населенного пункта. Оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски.

На Южнобужском направлении враг ведет обстрелы позиций наших войск.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены 4 воздушные цели: 3 беспилотных летательных аппарата и одна крылатая ракета.

"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, десять единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, две единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами", — отметили в Генштабе.

Напомним, что в Херсонской области оккупанты активизировали подготовку к референдуму. Дата имитации волеизъявления народа была перенесена на 27 апреля. Пытаясь ускорить узаконение оккупационных властей, как всегда пренебрегают всеми законами и нормами. То, что референдум назначен среди недели, в рабочий день дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии известен результат.