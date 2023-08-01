Оккупанты точно ощутят последствия нашей работы: Зеленский о закрытом докладе Буданова

Сегодня президент Зеленский заслушал доклады представителей сил обороны и безопасности.

Вечером, 1 августа, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Совещание у президента

Сегодня президент Зеленский заслушал доклады представителей сил обороны и безопасности.

Руководитель СБУ Малыш и министр внутренних дел Клименко отчитались о ходе ликвидации последствий ударов оккупантов по украинским городам: Харьков, Кривой Рог, Херсон и другие.

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"Генерал Залужный доложил об общей ситуации в обороне. Фронт, конкретные направления — доклады генералов Сырского, Тарнавского. Командующий Воздушными силами Олещук доложил о результатах применения противовоздушной обороны. Постоянно, в ежедневном режиме работаем с партнерами по усилению нашего воздушного щита — защиты", – отметил глава государства.

Отдельный подробный доклад провел руководитель ГУР Кирилл Буданов.

"Оккупанты точно ощутят последствия нашей работы. Серьезно ощутят", — прокомментировал этот доклад Зеленский, но других деталей не привел.

Международные отношения

Украина готовит ряд международных мер. По словам президента, эта неделя будет очень важной внешней политики нашего государства.

"Остается месяц до старта нового политсезона в странах-партнерах. И сделаем все, чтобы этот сезон максимально способствовал нашему движению вперед, к победе, нашему стремлению восстановить мир для всей Украины – без исключения. Больше политической поддержки для Украины. Больше оружия для наших воинов. Полная ответственность государства-террориста за все, что оно наделало против Украины, против наших городов, сел, против наших людей", – подытожил Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видеообращение президента Зеленского за 1 августа:

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