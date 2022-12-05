Оккупанты только разложили боеприпасы для обстрела, а ВСУ их заметили и "демилитаризовали" (видео)

Украинские защитники "минунули" вражеский боекомплект на позицияхоккупантов. Последние их как раз выложили для обстрела.

Видео выложили в Сети.

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На кадрах видно, что оккупанты выложили боеприпасы для артиллерии недалеко от своих позиций. ВСУ с помощью дрона их заметили.

Через некоторое время украинские защитники направили на склад дрон со взрывчаткой и взорвали вражеский мини-склад. оккупанты остались без снарядов до артиллерии.

Напомним, что в Запорожье ВСУ попали в скопление вражеских "Градов" на территории недостроенного рынка. Прилетело и по личному составу.

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