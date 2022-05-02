Оккупанты третий раз ракетами обстреляли мост в Одесской области

Российские оккупанты ракетами обстреляли Одесскую область.
Захватчики в третий раз попали в мост через Днестровский лиман.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВ Евгений Братчук.
"Одещина. Враг совершил ракетный обстрел моста через Днестровский лиман. Информация уточняется", — написал он.
Напомним, что 26 апреля оккупанты ракетами обстреляли Одесскую область. Из-за этого был поврежден через Днестровский лиман.
Уже на следующий день, 27 апреля, в 6:45 армия Российской Федерации снова обстреляла этот мост. К счастью, в результате атаки оккупантов государства-террористки пострадавших железнодорожников нет.
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