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Оккупанты третий раз ракетами обстреляли мост в Одесской области

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Оккупанты третий раз ракетами обстреляли мост в Одесской области

Associated Press

Российские оккупанты ракетами обстреляли Одесскую область.

Захватчики в третий раз попали в мост через Днестровский лиман.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВ Евгений Братчук.

"Одещина. Враг совершил ракетный обстрел моста через Днестровский лиман. Информация уточняется", — написал он.

Напомним, что 26 апреля оккупанты ракетами обстреляли Одесскую область. Из-за этого был поврежден через Днестровский лиман.

Уже на следующий день, 27 апреля, в 6:45 армия Российской Федерации снова обстреляла этот мост. К счастью, в результате атаки оккупантов государства-террористки пострадавших железнодорожников нет.

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