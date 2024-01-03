Оккупанты убеждают, что сбили над акваторией Черного моря ракету

По предварительной информации, над акваторией Черного моря якобы сбита ракета.

Об этом заявил оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Мол, по информации от "спасательной службы" Севастополя, никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

"Оперативные службы продолжают контроль над обстановкой", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что "нацисты" ударили по аэродрому Бельбек — оккупанты о взрывах в Крыму. Мол, якобы была сбита крылатая ракета Storm Shadow, которую "боевики ВСУ", как уверяют оккупанты, запустили на аэродром Бельбек.

Также они даже распространили информацию о том, что "запускавший ее самолет Люфтваффе ЗеРейха" сбит.

Напомним, в начале декабря 2023 года Крымский мост пострадал после шторма – самого большого за 100 лет в Черном море. После непогоды в Черном море мост временно стал беспомощным перед дронами. По всему Керченскому проливу плавали пластиковые бочки заграждений Крымского моста.

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