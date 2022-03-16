Оккупанты убили мирного жителя под Киевом: немецкие журналисты обнародовали доказательство преступления россиян (видео)

Захватчики расстреляли мужчину, поднявшего руки вверх.

Оккупанты убили мирного жителя под Киевом.

Немецкие журналисты обнародовали доказательство преступления захватчиков против мирного населения.

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Немецкое медиа ZDF Frontal опубликовало видео с дрона, на котором зафиксировано, как оккупанты под Киевом расстреляли поднявшего руки вверх мирного жителя.

"Путин говорит о спецоперации в Украине, которая не направлена против мирного населения. Однако в нескольких километрах к западу от Киева беспилотник запечатлел, как российские солдаты застрелили мирного жителя", – сообщает издание.

Напомним, в Киеве из-за активных обстрелов жилых кварталов изменили график комендантского часа. Он вводится с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян-мужчин возвращаться в город, чтобы защищать столицу от российских оккупантов. Он подчеркнул, что сегодня важны усилия каждого.