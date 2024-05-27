Оккупанты убили троих и ранили двух жителей Донбасса

Одна из жертв погибла во дворе дома.
26 мая 2024 года оккупанты обстреляли г. Северск.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
В результате атаки во дворе дома погибла 86-летняя женщина. Кроме того, под прицел русской армии в очередной раз попал г. Времен Яр. От полученных травм, несовместимых с жизнью, погиб мужчина 42 лет, находившийся на улице. Получила ранение спины 54-летняя местная жительница. Ей оказана медицинская помощь. Предварительно указанные населенные пункты враг обстрелял из артиллерии.
Также войска государства-агрессора нанесли удар по г. Красногоровке. В результате попадания средств поражения погиб горожанин 46 лет, а 66-летний мужчина ранен. Тип оружия, которое оккупанты использовали против мирного населения, устанавливается.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: На Бахмутском направлении горячо! Эксклюзивный репортаж ТСН с горячей точки!
Читайте также:
- Наступление РФ на Харьковщине: военный рассказал о частичном успехе окупантов и продвижении ВСУ (карта)
- ВСУ готовы уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову: военный объяснил, что мешает
- Как Путин подталкивает Запад к переговорам: военные маневры Китая, ядерные угрозы России и Беларуси и "мирные" планы