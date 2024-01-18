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Оккупанты убили женщину на Харьковщине — ОВА

Оккупанты убили женщину на Харьковщине — ОВА

Обстрел / Фото: Харьковская областная прокуратура

Женщина работала оператором в котельной.

Российские захватчики убили гражданскую женщину во время атаки на город Чугуев Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, в результате вражеского удара по Чугуеву погибла гражданская женщина, которая была оператором котельной", — говорится в сообщении.

Кроме того, медики оказали помощь на месте еще одному пострадавшему.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 января в Днепре раздались взрывы. Накануне в городе и области объявили сигнал воздушной тревоги.

Кроме того, мы ранее информировали, что армия РФ обстреляла Купянск и Малый Бурлук в Харьковской области.

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