Оккупанты убили женщину на Харьковщине — ОВА

Женщина работала оператором в котельной.
Российские захватчики убили гражданскую женщину во время атаки на город Чугуев Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"К сожалению, в результате вражеского удара по Чугуеву погибла гражданская женщина, которая была оператором котельной", — говорится в сообщении.
Кроме того, медики оказали помощь на месте еще одному пострадавшему.
Напомним, ранее сообщалось, что 17 января в Днепре раздались взрывы. Накануне в городе и области объявили сигнал воздушной тревоги.
Кроме того, мы ранее информировали, что армия РФ обстреляла Купянск и Малый Бурлук в Харьковской области.
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