Оккупанты убили жителя Херсона на пороге собственного дома - ОВА

Также враг сверг семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района.

В результате обстрела Херсона и области, который был совершен российскими захватчиками 27 сентября, погиб один человек, еще один получил ранения.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

"В Херсоне на пороге собственного дома смертельные ранения получил 41-летний херсонец. Еще одному мужчине, 27 лет, медицинская помощь была оказана на месте. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно", — заявил он.

Кроме того, глава Херсонской ОВ сообщил, что враг сбросил семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 сентября российские захватчики ударили по северу Донецкой области. К сожалению, погиб один человек, еще четыре – ранены.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска утром 27 сентября сбросили четыре авиабомба на дома жителей Берислава Херсонской области.

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