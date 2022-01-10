Оккупанты убивают экологию: на территории Донецкой области проседают почвы

Основными причинами этого является невыполнение установленных технических требований добычи полезных ископаемых и подтопления шахт.

На оккупированных территориях Донецкой области может произойти экологическая катастрофа из-за нарушения установленных технических требований добычи полезного ископаемого и подтопления шахт.

Об этом сообщает в соцсети и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, в прошлом году в инспекции провели исследования и зафиксировали, что в Донецкой области продолжается критическое проседание почв, угрожающее жителям и экологии региона.

"Вместе с Государственным космическим агентством мы исследовали спутниковые снимки из Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Авдеевки и близлежащих территорий, чтобы понять, в каком состоянии находятся промышленные объекты и жилые дома и безопасно ли там вообще жить и работать. Оказалось, что большинство объектов расположены на территории, которая постепенно смещается и проседает ", — рассказал Фирсов.

Основными причинами проседания он назвал невыполнение установленных технических требований добычи полезных ископаемых и подтопления шахт. В настоящее время шахтные воды загрязняют воду в колодцах и водоемах, что приводит к засолению грунтов.

Наибольшие осадки земной поверхности наблюдаются:

между н.п. Яковлевка, Минеральное и Макеевка (до 22,4 см/год);

на границе г. Макеевка и г. Донецк (19 см/год);

на хвостохранилище вблизи г. Ясиноватой (18 см/год);

террикон шахты "Холодная Балка 1-2" между н.п. Угляр, Пролетарское, Шевченко на юго-востоке от Макеевки (16 см/год).

"Оккупационные власти не делают абсолютно ничего для устранения аварийных ситуаций. Напротив, они продолжают отключать шахтный водоотвод и провоцируют еще большее подтопление, и как следствие проседание земли. Это уже не впервые адепты "русского мира" проявляют свое варварское отношение как к окружающей среде, так и к людям", — отметил Фирсов.

Напомним, что херсонская школьница знает, как спасти Днепр и победила на Олимпиаде гениев в США.

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