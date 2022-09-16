Оккупанты ударили артиллерией по центру села на Днепропетровщине: погибли 2 мужчин, еще один в больнице

Сегодня, 16 сентября, оккупанты обстреляли из артиллерии Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области.

Вражеские снаряды попали в центр села Большая Костромка, в результате чего погибли двое мужчин, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне убили в Великой Костромке двух мужчин — 48 и 52 лет. Еще один человек ранен. Он в больнице. Его состояние медики оценивают как средней тяжести", — говорится в сообщении.

Вражеский обстрел по населенному пункту произошел после обеда.

"После обеда российские оккупационные войска обстреляли Зеленодольскую громаду из тяжелой артиллерии. Попали в центр Великой Костромки. В селе есть разрушения. Масштабы выясняются", — отметил Резниченко.

Напомним, оккупанты 16 сентября нанесли ракетный удар по Днепру. Сработала ПВО.

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