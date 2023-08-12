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Оккупанты ударили авиабомбой по Орехову: есть жертвы (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Оккупанты ударили авиабомбой по Орехову: есть жертвы (фото)

Бомба. / Фото: Associated Press

Погиб работник полиции.

Утром 12 августа российская армия ударила управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. Погиб полицейский.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"В результате удара погиб полицейский. Погибший — 31-летний капитан полиции. Мои соболезнования семье погибшего", — написал глава МВД.

По его словам, в результате вражеского удара 12 человек получили ранения. Среди пострадавших – четверо работников полиции. Клименко сообщил, что врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

В МВД сообщили, что по факту атаки РФ открыто уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны".

В результате удара по Орехову травмированы 12 человек. / ©
В результате удара по Орехову травмированы 12 человек.
Российская армия ударила управляемой авиабомбой по Орехову. / © МВД
Российская армия ударила управляемой авиабомбой по Орехову. / Фото: МВД

Как сообщалось, вечером 5 августа управляемой авиабомбой россияне ударили по пункту переливания крови в Харьковской области.

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Дата публикации
Просмотры
1272
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