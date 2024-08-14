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Оккупанты ударили дронами по Черниговской области: что известно о попадании

Оккупанты ударили дронами по Черниговской области: что известно о попадании

Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов. / Фото: Associated Press

Обошлось без пострадавших.

Ночью 14 августа армия РФ нанесла удары беспилотниками Shahed по Черниговской области. Произошло попадание.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Ночью враг в очередной раз атаковал "Шахедами". В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект", — говорится в сообщении.

По словам Чауса, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, этой ночью армия РФ ударила по Украине ракетами и "Шахедами". В нескольких областях ночью раздавались взрывы.. Силы ПВО уничтожили 17 БпЛА.

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