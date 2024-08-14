Оккупанты ударили дронами по Черниговской области: что известно о попадании

Ночью 14 августа армия РФ нанесла удары беспилотниками Shahed по Черниговской области. Произошло попадание.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Ночью враг в очередной раз атаковал "Шахедами". В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект", — говорится в сообщении.

По словам Чауса, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, этой ночью армия РФ ударила по Украине ракетами и "Шахедами". В нескольких областях ночью раздавались взрывы.. Силы ПВО уничтожили 17 БпЛА.

Читайте также:

Польша изготовит 48 ПВО Patriot! Как это поможет Украине?