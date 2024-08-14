Оккупанты ударили дронами по Черниговской области: что известно о попадании

Обошлось без пострадавших.
Ночью 14 августа армия РФ нанесла удары беспилотниками Shahed по Черниговской области. Произошло попадание.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Ночью враг в очередной раз атаковал "Шахедами". В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект", — говорится в сообщении.
По словам Чауса, обошлось без пострадавших.
Как сообщалось, этой ночью армия РФ ударила по Украине ракетами и "Шахедами". В нескольких областях ночью раздавались взрывы.. Силы ПВО уничтожили 17 БпЛА.
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