Оккупанты ударили дронами по городу на Черниговщине: есть попадания в жилые дома

В ОВА не рассказали о количестве потерпевших.

Ночью против 20 июля российские оккупанты атаковали Семеновку в Черниговской области беспилотниками. Дроны-камикадзе попали в жилые дома.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Этой ночью Семеновку враг беспощадно атаковал дронами-камикадзе типа "Shahed". Есть попадание в жилые дома. Количество пострадавших уточняется. Продолжается отселение жителей", — говорится в сообщении главы ОВА.

Также Время сообщило об обстрелах Новгород-Северской общины. Так, зафиксировано 14 "приходов" из артиллерии; 36 – из РСЗО; семь – из минометов; три – вероятно, неуправляемые авиационные ракеты, которые были запущены с вертолета.

Количество пострадавших в результате атаки дронов по Семеновке уточняется. / Фото: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Напомним, ночью воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. В частности, в Черниговской области сирены раздались в 01:03. Тревога продолжалась до 02:03. Сообщалось об угрозе атаки беспилотников.

Утром 20 июля в ВСУ рассказали о целях ударов РФ во время массированной ночной атаки. Известно, что оккупанты запустили 38 воздушных целей: Оккупанты запустили 38 воздушных целей. Силам ПВО удалось уничтожить 18 человек.

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