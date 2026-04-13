Россияне ударили дронами по одной из областей: вспыхнул огонь
Из-за ночной атаки РФ на объекте в Кропивницком районе возник пожар.
Российская армия атаковала Кировоградскую область беспилотниками в ночь на 13 апреля. Из-за вражеских ударов на одном из объектов вспыхнул пожар.
Об этом сообщил сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
В результате атаки дронами на одном из объектов в Кропивницком районе занялся пожар. К ликвидации возгорания привлекли все необходимые подразделения ГСЧС, и на данный момент огонь уже полностью потушили.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Напомним, ночью в Кропивницком прогремел взрыв, после которого, по сообщениям соцсетей и видео очевидцев, на месте вероятного попадания вспыхнул пожар.
Добавим, что 13 апреля россияне также атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья, вызвав возгорание. По словам главы ОВА Ивана Федорова, обошлось без пострадавших. Всего в течение суток оккупанты нанесли 456 ударов по 28 населенным пунктам области.