Россияне ударили дронами по одной из областей: вспыхнул огонь

Ликвидация пожара на Кировоградщине после российской атаки в ночь на 13 апреля / © https://www.facebook.com/Андрій Райкович

Дополнено новыми материалами

Российская армия атаковала Кировоградскую область беспилотниками в ночь на 13 апреля. Из-за вражеских ударов на одном из объектов вспыхнул пожар.

Об этом сообщил сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

В результате атаки дронами на одном из объектов в Кропивницком районе занялся пожар. К ликвидации возгорания привлекли все необходимые подразделения ГСЧС, и на данный момент огонь уже полностью потушили.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью в Кропивницком прогремел взрыв, после которого, по сообщениям соцсетей и видео очевидцев, на месте вероятного попадания вспыхнул пожар.

Добавим, что 13 апреля россияне также атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья, вызвав возгорание. По словам главы ОВА Ивана Федорова, обошлось без пострадавших. Всего в течение суток оккупанты нанесли 456 ударов по 28 населенным пунктам области.