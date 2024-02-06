Оккупанты ударили дроном по гражданскому автомобилю с людьми в Марганце (фото)

Российский беспилотник нанес удар по гражданскому авто, как только из него вышли люди.
Российские оккупанты атаковали дронами гражданский автомобиль в Марганце. Ранения получили супруги.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Как стало известно, российский беспилотник нанес удар по гражданскому авто, как только из него вышли люди. В результате пострадал мужчина, которого госпитализировали. Его женщина будет лечиться амбулаторно.
"Значительных разрушений потерпел автомобиль граждан и частный дом, оказавшийся вблизи эпицентра взрыва. Полицейские документируют последствия российского удара", – рассказали в Нацполиции.
Напомним, что под Мелитополем оккупанты жестоко избили сорвавших российский флаг подростков.
Читайте также:
- Спецоперация "Цитадель": в Черном море ССО взорвали важный объект РФ (видео)
- Украинцам следует приготовиться: россияне сменили тактику и готовят очередную массированную атаку – обзор новостей
- Новая стратегия войны, которая может спасти Украину: в WSJ назвали 5 "громких" пунктов