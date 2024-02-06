Оккупанты ударили дроном по гражданскому автомобилю с людьми в Марганце (фото)

Российский беспилотник нанес удар по гражданскому авто, как только из него вышли люди.

Российские оккупанты атаковали дронами гражданский автомобиль в Марганце. Ранения получили супруги.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Как стало известно, российский беспилотник нанес удар по гражданскому авто, как только из него вышли люди. В результате пострадал мужчина, которого госпитализировали. Его женщина будет лечиться амбулаторно.

"Значительных разрушений потерпел автомобиль граждан и частный дом, оказавшийся вблизи эпицентра взрыва. Полицейские документируют последствия российского удара", – рассказали в Нацполиции.

Напомним, что под Мелитополем оккупанты жестоко избили сорвавших российский флаг подростков.

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