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Оккупанты ударили дроном по Харькову: что известно о последствиях

Оккупанты ударили дроном по Харькову: что известно о последствиях

Оккупанты ударили дроном по Харькову: что известно о последствиях

Дрон / Иллюстративные фото / Фото: Associated Press

Враг применил дрон.

Утром 18 декабря россияне ударили по Салтовскому району Харькова. Люди не пострадали.

Об этом написал мэр Харькова Игорь Терехов.

"Предварительно, что задействовано БПЛА типа "Молния". К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", – сообщил мэр города.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеского удара повреждена кровля здания ТРЦ. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, россияне пытаются перенести линию фронта как можно ближе к Харькову. В небе там круглосуточно кружат целые стаи разведывательных и ударных дронов.

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