Оккупанты ударили "Градами" по селу на Херсонщине: повредили школу, училище и дом культуры

Оккупанты в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру.

Оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" село Гавриловка Новоалександровской территориальной громады, что в Херсонской области.

Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

"В населенном пункте повреждена школа, училище, сельсовет, амбулатория и дом культуры. Рашисты в очередной раз атаковали исключительно гражданскую инфраструктуру", — проинформировал он.

К счастью, в результате обстрела жертв среди гражданского населения нет.

Обстрел Херсонщины

Сегодня утром, 20 декабря, в результате очередных обстрелов военнослужащими РФ населенных пунктов Херсонщины в одном из поселков городского типа погиб местный житель.

Двое гражданских в Херсоне госпитализированы с травмами, полученными из-за обстрелов жилых массивов.

Повреждены жилые дома и квартиры, хозяйственные постройки, админздания, типография, заведение дошкольного образования, линии электропередач, газопровод.

Читайте также: