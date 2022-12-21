Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по громаде на Днепропетровщине: повреждены жилые дома и газопровод

В результате российских обстрелов громады, к счастью, никто не пострадал.

Сегодня, 21 декабря, российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду в Днепропетровской области. Оккупанты повредили жилые дома, а также газопровод.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Беспокойно было днем в Марганецкой громаде. что на Никопольщине. Российская оккупационная армия ударила по тамошним населенным пунктам из тяжелой артиллерии", — проинформировал он.

Оккупанты повредили семь жилых домов, а также две хозяйственных постройки и газопровод.

"К счастью, без раненых. На других наших территориях в течение дня было тихо", — проинформировал глава областного совета.

Обстрел Днепропетровской области

В ночь на 21 декабря россияне шесть раз направляли свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Обстреляли три громады — Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую. Туда прилетело по меньшей мере 70 снарядов. К счастью, люди не травмировались.

Обстрелы регионов 21 декабря: 70 снарядов за ночь россияне выпустили по Днепропетровщине

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