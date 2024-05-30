Оккупанты ударили на Харьковщине по зданию учебного заведения (фото)

Российские оккупанты ударили на Харьковщине по зданию учебного заведения. В результате атаки произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, оккупанты нанесли удар по прифронтовому населенному пункту Боровской общины Изюмского района.

"В результате обстрела произошло разрушение одноэтажного здания учебного заведения и пожар на площади около 600 квадратных метров. Пожарные работали под угрозой постоянных вражеских обстрелов. Предварительно жертв и пострадавших нет", — рассказали в ГСЧС.

Напомним, что пропагандисты РФ помогают российским оккупантам наводить артиллерию.

Читайте также: