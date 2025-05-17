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Оккупанты ударили по автобусу с гражданскими: в Сумской области объявили День траура
9 человек погибли, еще 7 ранены — россияне ударили по автобусу под Белопольем.
В субботу, 17 мая, россияне ударили по рейсовому автобусу. В Сумской области объявили 17-18 мая Днем траура.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
«В эти дни на территории области в знак скорби по погибшим на административных зданиях органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный Флаг Украины Распоряжением рекомендовано отменить в Дни траура проведение развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований, а также ограничить трансляцию в эфире региональных телерадиокомпаний развлекательных передач», — говорится в сообщении.
Известно, что оккупанты ударили беспилотником по рейсовому автобусу, который перевозил гражданских на эвакуацию. Погибли 9 человек, еще 7 получили ранения. Среди жертв преимущественно пенсионерки.
«Сейчас местные власти устанавливают личности некоторых погибших — в основном это женщины пенсионного возраста. Раненых доставили в больницу в Сумах», — заявил глава Белопольской общины Юрий Зарко.
Напомним, утром российские дроны попали по рейсовому автобусу сообщением Белополье — Сумы.