Оккупанты ударили по автомобилю с гражданскими в Запорожской области: есть погибшая и раненые

Ночью российские оккупанты атаковали село Приморское Запорожской области. Утром они обстреляли гражданский автомобиль, в котором находились пять человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В результате погибла 47-летняя женщина. Четверо других пассажиров, среди которых двое мужчин и две женщины, получили ранения.

"Это два мужчины 46-ти и 60-ти лет и две женщины 49-ти и 52-х лет. Все они сейчас в больнице. Один из мужчин в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что россияне держали несколько ударных дронов в воздухе, препятствуя осмотру места происшествия и эвакуации тела погибшей женщины.

Напомним, российская армия атаковала беспилотниками Кировоградскую область.

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