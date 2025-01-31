Оккупанты ударили по больнице в Одесской области: есть пострадавшие

Уже третий день враг атакует Одесщину дронами. В пятницу, 31 января, оккупанты ударили по Черноморску.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате взрывов пострадали городская больница, жилой дом, админздание, зерновой склад и грузовики. Четыре человека получили ранения, среди которых врач, который во время атаки проводил операцию.

"Все раненые в состоянии средней степени тяжести. Двое госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно", — говорится в сообщении.

Из-за ракетного обстрела часть Черноморска и его пригородов осталась без электроснабжения.

"Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением света в домах, все остальные специальные службы работают над ликвидацией атаки. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области", — говорится в сообщении.

Напомним, Украину атаковали российские беспилотники. Утром 31 января в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

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