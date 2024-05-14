Оккупанты ударили по частному дому в Харькове: Клименко рассказал детали

В целом по городу в результате вражеских обстрелов повреждены многоквартирные дома.

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова. Военные преступники разрушили частный дом.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

“На месте камней здесь был чей-то дом. Пока россия не уничтожила его. Счастье, что дома в момент удара никого не было. В целом по городу в результате вражеских обстрелов повреждены многоквартирные дома. Всего пострадали 16 человек, среди них трое детей”, — рассказал Игорь Клименко.

Он также добавил, что экстренные службы работают на местах ударов.

"Если раздается сигнал тревоги — направляйтесь в укрытия", — подчеркнул Клименко.

Напомним, что Зеленский на встрече с Блинкеном сделал важное заявление о защите Харькова и области.

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