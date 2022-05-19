Оккупанты ударили по Донецкой области крылатыми ракетами и "Смерчами" — погибли дети

В сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов Донбасса.

Обстрелам со стороны оккупантов подверглись: Мариуполь, Бахмут, Соледар, Краматорск, Константиновка, Авдеевка, Лиман, Николаевка, Красногоровка, Нью-Йорк.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Россияне убили 10 мирных жителей, 6 ранили. За период с 6:00 18 мая до 6:00 19 мая погибли двое детей. Они были убиты в Лимане в результате прямого попадания в жилой дом. Разрушения получили 38 гражданских объектов — жилые дома, 2 школы и лицей, детский сад, швейная фабрика, здание культуры, объекты критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Полиция задокументировала эти военные преступления в Украине.

Напомним, что в Донецкой области интенсивность обстрелов не уменьшается. В сутки — 10 погибших и 7 раненых. Без газа осталось с. Нью-Йорк. Повреждена железнодорожная инфраструктура в Авдеевке. В Константиновке разрушена школа, строительный лицей и детско-юношеская спортивная школа. Продолжается эвакуация гражданского населения.