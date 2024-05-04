Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова – ОВА

В Харькове снова громко. Оккупанты в очередной раз ударили по гражданской инфраструктуре города.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Предварительно есть пострадавшие. Детали устанавливаются", — заявил чиновник.

Что известно о пострадавших

По словам Синегубова, враг ударил ракетой по территории предприятия в Индустриальном районе Харькова. В результате трое гражданских получили ранения.

Позже количество пострадавших, к сожалению, выросло.

"Количество пострадавших увеличилось до четырех – трое гражданских мужчин и одна женщина", – отметил глава ОВА.

Напомним, около 14:30 4 мая российские оккупационные войска также атаковали Харьков. Предварительно речь идет об ударах управляемыми авиабомбами.

Читайте также: