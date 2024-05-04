Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова – ОВА

Враг продолжает варить по гражданским.
В Харькове снова громко. Оккупанты в очередной раз ударили по гражданской инфраструктуре города.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Предварительно есть пострадавшие. Детали устанавливаются", — заявил чиновник.
Что известно о пострадавших
По словам Синегубова, враг ударил ракетой по территории предприятия в Индустриальном районе Харькова. В результате трое гражданских получили ранения.
Позже количество пострадавших, к сожалению, выросло.
"Количество пострадавших увеличилось до четырех – трое гражданских мужчин и одна женщина", – отметил глава ОВА.
Напомним, около 14:30 4 мая российские оккупационные войска также атаковали Харьков. Предварительно речь идет об ударах управляемыми авиабомбами.
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