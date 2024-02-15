Оккупанты ударили по Харьковщине: четверо погибших (фото)

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 16 населенных пунктов Харьковщины: Уды, Стрелка, Волчанск, Нестерное, Чугуновка, Дворичанское.

Об этом сообщил глава ОВА Харьковской области Олег Синегубов.

Он отметил, что в 00:05 враг нанес ракетный удар по г. Чугуев.

В результате удара погибла 67-летняя женщина.

В 16:16 враг совершил ракетный обстрел С-300 с. Большой Бурлук Купянского района. Попадание в двухэтажный жилой дом и еще один рядом с ним. Двое мужчин погибли, пять гражданских травмированы.

В настоящее время под завалами находятся несколько женщин. Спасатели деблокировали из-под завалов тело 74-летней женщины. Разбор завалов продолжается.

Фото: Олег Синєгубов

Около 14:20 враг нанес удары по с. Гнилица Купянского района. Попадание в спортплощадку возле школы. Пострадавших нет.

Напомним, российские войска 13 февраля обстреляли из артиллерии и минометов более 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате ударов есть погибшая и раненая.

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