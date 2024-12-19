Оккупанты ударили по Харьковщине: есть потерпевшие

Накануне поздно вечером российские оккупанты ударили неподалеку от населенного пункта Циркуны Харьковского района. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"В результате вражеского обстрела Циркунов четыре человека получили ранения", — проинформировал чиновник.

Заметим, что по предварительным данным, враг использовал артиллерию.

Напомним, аналитики Deep State сообщили, что враг оккупировал Трудовое. Также оккупанты продвинулись в Успеновке, Курахово, возле Загрызового, Песчаного, Новооленовки, Волкового, Нескучного и Возрождения.

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