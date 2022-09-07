Оккупанты ударили по Харьковщине: первые подробности

Оккупанты в очередной раз наносят удары по Харьковщине.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале.
«Не игнорируйте сигналы тревоги, находитесь в укрытиях и безопасных местах. На местах попаданий работают профильные службы. В одном из районов Харькова есть повреждение инфраструктуры. Информация о пострадавших пока не поступала», — отметил он.
«В полпервого ночи ракетный удар по Харькову. Пока что известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации, там горят несколько автомобилей и производственное здание. Еще несколько мест возможных прилетов проверяют спасатели. О жертвах или пострадавших на данный момент информации нет», — позже уточнил мэр Харькова Игорь Терехов.
Напомним, в Харькове задержали псевдоволонтер, которая украла продукты питания и кормила родственников.
Читайте также:
- В Харькове из-под завалов многоэтажки получили трех человек
- Россия ракетой разрушила многоэтажку в центре Харькова: фото
- Оккупанты утром атаковали центр Харькова и разбомбили жилую многоэтажку: первые детали