Оккупанты ударили по Харькову: что известно о последствиях

Враг нанес 2 удара по Харькову днем 12 сентября. Пока информации о пострадавших и разрушениях нет.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары.

"Харьков и район: будьте в укрытиях!", – написал он.

Впоследствии стало известно, что в городе 2 прилета по одному из густонаселенных районов.

"На места ударов следуют все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

По предварительным данным, есть попадание в порядок с частным домом.

"Информация о пострадавших пока не поступала. Осмотр места продолжается", — отметил Синегубов.

Напомним, в субботу, 7 сентября, армия РФ в очередной раз атаковала Харьков. Зафиксировали 2 вражеских удара.

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