Оккупанты ударили по Харькову: что известно о последствиях

Спасатели находятся на местах.
Враг нанес 2 удара по Харькову днем 12 сентября. Пока информации о пострадавших и разрушениях нет.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
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Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары.
"Харьков и район: будьте в укрытиях!", – написал он.
Впоследствии стало известно, что в городе 2 прилета по одному из густонаселенных районов.
"На места ударов следуют все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.
По предварительным данным, есть попадание в порядок с частным домом.
"Информация о пострадавших пока не поступала. Осмотр места продолжается", — отметил Синегубов.
Напомним, в субботу, 7 сентября, армия РФ в очередной раз атаковала Харьков. Зафиксировали 2 вражеских удара.
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