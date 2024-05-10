Оккупанты ударили по Харькову: что известно о последствиях (фото)

Ночью в пятницу, 10 мая, российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, травмирован 11-летний ребенок и 72-летняя женщина. У нее – острая реакция на стресс.

Кроме того, возник пожар в трех частных домах. По предварительной информации, повреждены 12 частных жилых домов.

"Повсюду — исключительно гражданская инфраструктура и жилой район", — подчеркнул Синегубов.

Ночью 10 мая армия РФ ударила по Харькову. / Фото: Олег Синєгубов

Ночью 10 мая армия РФ ударила по Харькову. / Фото: Олег Синєгубов

Ночью 10 мая армия РФ ударила по Харькову. / Фото: Олег Синєгубов