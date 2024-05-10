Оккупанты ударили по Харькову: что известно о последствиях (фото)

Есть потерпевшие.
Ночью в пятницу, 10 мая, российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, травмирован 11-летний ребенок и 72-летняя женщина. У нее – острая реакция на стресс.
Кроме того, возник пожар в трех частных домах. По предварительной информации, повреждены 12 частных жилых домов.
"Повсюду — исключительно гражданская инфраструктура и жилой район", — подчеркнул Синегубов.
Как сообщалось, в Харькове с 01:45 до 02:03 звучала воздушная тревога. В городе раздались взрывы. Удар пришелся по району жилой застройки.
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