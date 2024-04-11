Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Сум: куда попали

Армия РФ продолжает атаковать критическую инфраструктуру.
Сегодня, 11 апреля, враг нанес удар КАБам по местной ТЭЦ. Предварительно, информации о пострадавших нет.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Как указывается, на месте работают все необходимые службы. Последствия удара уточняются.
Кроме того, россияне обстреляли Эсманскую громаду Шосткинского района, предварительно – из ствольной артиллерии. В результате атаки ранения разной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу.
"Будьте внимательны и осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", – в очередной раз призвали людей.
Напомним, в этот день после 16:00 в Сумах раздался взрыв.