Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Сум: куда попали

Сегодня, 11 апреля, враг нанес удар КАБам по местной ТЭЦ. Предварительно, информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Как указывается, на месте работают все необходимые службы. Последствия удара уточняются.

Кроме того, россияне обстреляли Эсманскую громаду Шосткинского района, предварительно – из ствольной артиллерии. В результате атаки ранения разной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу.

"Будьте внимательны и осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", – в очередной раз призвали людей.

Напомним, в этот день после 16:00 в Сумах раздался взрыв.

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