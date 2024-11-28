Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Волыни: есть проблемы с электроснабжением

К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Утром 28 ноября оккупанты ударили ракетами по критической инфраструктуре Волыни. Есть повреждения частных хозяйственных построек. Также это отразится на отключении электроэнергии в области.
Об этом сообщил глава Волынской ОВ Иван Рудницкий.
Ключевое о ситуации в области
- В настоящее время временно без света ориентировочно 215 тысяч абонентов;
- Вся важная инфраструктура, оставшаяся без электроэнергии, переведена на генераторы;
- Собран штаб ТЭС и ЧС для ликвидации последствий вражеской атаки;
- Запускают в работу дополнительные пункты несокрушимости, где будет свет, интернет и тепло;
- Пожар уже ликвидирован.
"Все соответствующие службы работают над тем, чтобы поскорее восстановить тепло- водо- и электроснабжение", — отметили в ведомстве.
Напомним, в ночь на 28 ноября армия РФ нанесла удары по Волынской области. Произошли попадания на территории региона. Часть Луцка осталась без света.
Читайте также: