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Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Волыни: есть проблемы с электроснабжением

Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Волыни: есть проблемы с электроснабжением

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Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Волыни: есть проблемы с электроснабжением

Удар по энергетике/Иллюстративный фото / Фото: Associated Press

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Утром 28 ноября оккупанты ударили ракетами по критической инфраструктуре Волыни. Есть повреждения частных хозяйственных построек. Также это отразится на отключении электроэнергии в области.

Об этом сообщил глава Волынской ОВ Иван Рудницкий.

Ключевое о ситуации в области

  • В настоящее время временно без света ориентировочно 215 тысяч абонентов;
  • Вся важная инфраструктура, оставшаяся без электроэнергии, переведена на генераторы;
  • Собран штаб ТЭС и ЧС для ликвидации последствий вражеской атаки;
  • Запускают в работу дополнительные пункты несокрушимости, где будет свет, интернет и тепло;
  • Пожар уже ликвидирован.

"Все соответствующие службы работают над тем, чтобы поскорее восстановить тепло- водо- и электроснабжение", — отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 28 ноября армия РФ нанесла удары по Волынской области. Произошли попадания на территории региона. Часть Луцка осталась без света.

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