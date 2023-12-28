Оккупанты ударили по Купянскому району: есть пострадавшая

Враг продолжает обстреливать Харьковщину.
Так, около 11 часов 28 декабря оккупанты ударили по селу Глушковка Купянского района. Есть пострадавшая.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Как отметил чиновник, ранена 72-летняя женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение. В результате обстрела разрушен один дом, еще три – повреждены.
"Профильные службы работают на месте", – подытожил Синегубов.
Напомним, около 10 часов этого же дня россияне обстреляли Волчанск в Чугуевском районе. К сожалению, погиб человек.
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