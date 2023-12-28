Оккупанты ударили по Купянскому району: есть пострадавшая

Так, около 11 часов 28 декабря оккупанты ударили по селу Глушковка Купянского района. Есть пострадавшая.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как отметил чиновник, ранена 72-летняя женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение. В результате обстрела разрушен один дом, еще три – повреждены.

"Профильные службы работают на месте", – подытожил Синегубов.

Последствия удара по Глушковке

Напомним, около 10 часов этого же дня россияне обстреляли Волчанск в Чугуевском районе. К сожалению, погиб человек.

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