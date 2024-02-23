Оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре: под завалами есть люди

В результате атаки пострадали четыре человека.
В результате атаки ударными беспилотниками по Днепру попадание в жилую многоэтажку.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Он заявил, что в настоящее время известно, что в результате атаки пострадали четыре человека.
"Есть попадание по многоэтажке в Днепре. Предварительно известно о четырех пострадавших. Под завалами — люди. Поисковая операция продолжается", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что кафиры из авиации и артиллерии ударили по Сумщине, в результате чего в доме погибли два человека.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала прифронтовую ТЭС Украины, в результате чего были ранены энергетики.
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