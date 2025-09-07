Оккупанты ударили по мосту в Кременчуге: движение перекрыто

Полтавщина пережила атаку / © Getty Images

В Кременчуге Полтавской области в результате ночной атаки российских ударных дронов поврежден мост через Днепр. Движение им пока перекрыто.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

По данным ОВА, в области зафиксированы прямые попадания и падения обломков. В частности, в Кременчугском районе получили повреждения частный дом, автомобиль и одно из предприятий.

В Полтавском районе обломки БпЛА повредили админздание одного из коммунальных предприятий.

Мониторинговые паблики писали об атаке примерно двадцати «Шахедов» на город.

Напомним:

Сегодня ночью россияне нанесли массированный удар по Одессе и Одесскому району ударными беспилотниками.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилищная застройка. В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных постройках.

Известно также, что Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, попав в объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки возник масштабный пожар, пострадали по меньшей мере три человека, их состояние врачи оценивают как средней тяжести. На месте продолжается аварийно-спасательная операция.

В Печерском районе города Киева в результате вероятного сбития БпЛА во время атаки 7 сентября произошло возгорание в правительственном здании. По последним данным, погибли женщина и маленький ребенок. Сейчас известно о 17 раненых. Они получают медицинскую помощь.

В Сумской области во время атаки погибла женщина, ранения получил 9-летний ребенок.