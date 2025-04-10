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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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55
Время на прочтение
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Оккупанты ударили по Никополю на Днепропетровщине: немало раненых

Агрессор продолжает варить по гражданским.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстрел Никополя

Обстрел Никополя

Армия РФ ударила по Никополю в Днепропетровской области. В результате обстрела есть 12 пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Россияне нанесли ранения местным, ударив дроном-камикадзе.

"Среди пострадавших - 16-летний подросток. Он в тяжелом состоянии", - отметили в ведомстве.

Повреждены общежитие и 5 автомобилей. Обследование территории продолжается.

Ранее враг почти два десятка раз в день агрессор избивал по Никопольщине.

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Дата публикации
Количество просмотров
55
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