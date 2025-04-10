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- Украина
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Оккупанты ударили по Никополю на Днепропетровщине: немало раненых
Агрессор продолжает варить по гражданским.
Армия РФ ударила по Никополю в Днепропетровской области. В результате обстрела есть 12 пострадавших.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Россияне нанесли ранения местным, ударив дроном-камикадзе.
"Среди пострадавших - 16-летний подросток. Он в тяжелом состоянии", - отметили в ведомстве.
Повреждены общежитие и 5 автомобилей. Обследование территории продолжается.
Ранее враг почти два десятка раз в день агрессор избивал по Никопольщине.