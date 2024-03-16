Оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры в Харьковской области: детали атаки

В Харьковской области в селе Казачья Лопань российский "Шахед" попал по территории села, есть повреждение объекта критической инфраструктуры.

Об этом информируют в Харьковской ОВА.

" Попадание на территории села было в 02:25 ночи на 16 марта", — говорят в сообщении.

Последствия атаки по Харьковщине

К счастью, в результате атаки нет пострадавших.

Последствия атаки по Харьковщине

Кроме того, в ОВА добавили, что в пятницу, 15 марта, россияне совершили обстрел села Охримовка Чугуевского района.

Последствия атаки по Харьковщине

" В результате атаки вражеского БПЛА ранения получили два человека 48 и 35 лет", — говорится в сообщении.

Напомним, спасатели завершили поисково-спасательные работы в Одессе, которую накануне кафиры атаковали ракетами. Пока известно о 20 погибших. Впрочем, перечень пострадавших в дальнейшем уточняется.

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