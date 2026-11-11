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Оккупанты ударили по областному центру Украины: есть пострадавшие, где был "прилет"
Из-за вражеских ударов по городу горит территория частного предприятия.
Российская армия 11 ноября атаковала Полтаву, попав по частному предприятию и повредив частный дом. Сейчас известно о трех пострадавших из-за вражеского удара.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч.
Утром россияне нанесли удар по Полтаве: зафиксировано попадание на территории частного предприятия, где вспыхнул пожар. На месте работают все соответствующие службы.
По предварительным данным, три человека получили травмы.
Дякивныч впоследствии добавил, что вражеский дрон упал на еще одной локации в Полтаве. По предварительным данным, поврежден частный дом.
Информацию о последствиях атаки уточняют.
Атака на Украину 11 ноября — что известно
Напомним, российские захватчики атаковали энергетическую, транспортную и топливную инфраструктуру Черкасской и Житомирской областей. В Уманском районе часть потребителей остается без света. В Житомирской области повреждены жилые дома, предприятие и не менее 20 авто. Ранения получили четыре человека.
11 ноября враг нанес удары по Хмельницкой и Ровенской областях. В Хмельницкой области — повреждения на территории предприятия, травмировался один человек. В Ровенской области повреждены три частных жилых дома, однако по предварительным данным, пострадавших нет.