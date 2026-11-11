Оккупанты ударили по областному центру Украины: есть пострадавшие, где был "прилет"

Атака российскими дронами / © tsn.ua

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Российская армия 11 ноября атаковала Полтаву, попав по частному предприятию и повредив частный дом. Сейчас известно о трех пострадавших из-за вражеского удара.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч.

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Утром россияне нанесли удар по Полтаве: зафиксировано попадание на территории частного предприятия, где вспыхнул пожар. На месте работают все соответствующие службы.

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По предварительным данным, три человека получили травмы.

Дякивныч впоследствии добавил, что вражеский дрон упал на еще одной локации в Полтаве. По предварительным данным, поврежден частный дом.

Информацию о последствиях атаки уточняют.

Атака на Украину 11 ноября — что известно

Напомним, российские захватчики атаковали энергетическую, транспортную и топливную инфраструктуру Черкасской и Житомирской областей. В Уманском районе часть потребителей остается без света. В Житомирской области повреждены жилые дома, предприятие и не менее 20 авто. Ранения получили четыре человека.

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11 ноября враг нанес удары по Хмельницкой и Ровенской областях. В Хмельницкой области — повреждения на территории предприятия, травмировался один человек. В Ровенской области повреждены три частных жилых дома, однако по предварительным данным, пострадавших нет.

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